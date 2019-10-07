Bakan Kasapoğlu'ndan kendini spora, sanata ve kültüre adayan gençlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Sosyal Medyadan Sosyal Meydana'' projesi kapsamında Ankara Sincan'da gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, internetin cazibesini bir kenara bırakıp, kendini spora, sanata ve kültüre adayan gençleri tebrik ettiğini söyledi.Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gönüllülük Kulübü çerçevesinde, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana/Çevre Temizliği/Bağımlılıkla Mücadele" temalarıyla 81 ilde düzenlenen etkinliğin Sincan'daki programına katıldı. Mini turnuvalar, özel etkinlikler, sahne performansları gibi performansların sergilendiği etkinlikte stantları tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, internetin cazibesini bir kenara bırakıp, kendini spora, sanata, kültüre adayanları tebrik ederek, herkesi Bakanlığa bağlı salonlardan, tesislerden, gençlik merkezlerinden yararlanmaya davet etti.Sincan'da düzenlenen etkinliğin en iyi şekilde organize edildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, bu etkinlerin sayısını artıracaklarına işaret etti. Bakan Kasapoğlu, ''Çünkü amacımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı tesislerimizle ve tüm imkânlarımızla buluşturmak. Bizler bunun için varız. Sizlere hizmet ettiğimiz ve imkân sağladığımız sürece, gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırladığımız müddetçe bizler mutluyuz'' ifadelerini kulandı.Sincan'da önemli projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini söyle tamamladı:"Yüzme havuzlarımız, spor alanlarımız ve gençlik merkezlerimiz için sözleşmeleri imzaladık. Çok kısa bir sürede inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Sincanımızın gençlerine, kadınlarına, yarınlarına hayırlı olmasını diliyoruz. '10 bin Pota' projemiz var. Bu projeyi ilk başlattığımız yerlerden bir tanesi Sincan. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz ile gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere bir milyon insanımıza yüzme öğretiyoruz. Sincan yine bu projede de öncü ilçelerden bir tanesi olacak."Sahne performansları ile devam eden etkinlik, Resul Aydemir konseri ile sona erdi.