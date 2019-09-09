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Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik

İSTANBUL / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'te 5-8 Eylül'de düzenlenen uluslararası turnuvada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol...

SPOR 09.09.2019, 11:37
Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'te 5-8 Eylül'de düzenlenen uluslararası turnuvada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen uluslararası turnuvada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ederim. Millilerimizin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 sürecinde kota alma müsabakalarında mücadele eden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum."

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