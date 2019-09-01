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Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul'da bisiklet turu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükyalı sahil yolunda bisiklet sürdü. Bakan Kasapoğlu'na bisikletseverler de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu'nun bisiklet turuna daha önce radyo programında bisiklet sürmek...
SPOR 01.09.2019, 19:41
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükyalı sahil yolunda bisiklet sürdü. Bakan Kasapoğlu'na bisikletseverler de eşlik etti.
Bakan Kasapoğlu'nun bisiklet turuna daha önce radyo programında bisiklet sürmek için sözleştikleri radyocu Adem Metan ile yaklaşık 40 bisikletsever eşlik etti. Yol boyu bisikletçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Maltepe Velodrom pistinde de tur atan Bakan Kasapoğlu, Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Zafer Kupası final yarışmasını da ziyaret etti. Bisiklet turunun ardından gençlerle çay içerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, onların spora dair görüşlerini dinledi.
Bakan Kasapoğlu'nun bisiklet turuna daha önce radyo programında bisiklet sürmek için sözleştikleri radyocu Adem Metan ile yaklaşık 40 bisikletsever eşlik etti. Yol boyu bisikletçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Maltepe Velodrom pistinde de tur atan Bakan Kasapoğlu, Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Zafer Kupası final yarışmasını da ziyaret etti. Bisiklet turunun ardından gençlerle çay içerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, onların spora dair görüşlerini dinledi.
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