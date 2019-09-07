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Bakan Kasapoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin başkenti...
SPOR 07.09.2019, 19:56
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."
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