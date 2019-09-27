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Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi dostluk mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor – Beşiktaş derbi karşılaşmaları öncesinde, tribünde ve sahada dostluk çağrısında bulundu. Bakan...
SPOR 27.09.2019, 11:51
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor – Beşiktaş derbi karşılaşmaları öncesinde, tribünde ve sahada dostluk çağrısında bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin, bu hafta birbirleriyle karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olmalı' dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.
Hafta sonu oynanacak olan derbi müsabakalarının futbola değer katacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak derbi müsabakalarının, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Derbi karşılaşmalarının, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin, bu hafta birbirleriyle karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olmalı' dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.
Hafta sonu oynanacak olan derbi müsabakalarının futbola değer katacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak derbi müsabakalarının, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Derbi karşılaşmalarının, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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