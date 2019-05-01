Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama 

İSTANBUL,() - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü finalinde mücadele etme hakkı kazanan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Bakan Kasapoğlu,...

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama 

İSTANBUL,() - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü finalinde mücadele etme hakkı kazanan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başarı dileğinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi play-off çeyrek final serilerinde rakiplerini yenerek Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizin de yer alması Türk sporu adına çok gurur verici. Bu sevinci bizlere yaşatan sporculara, teknik heyetlere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328