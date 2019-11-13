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Bakan Kasapoğlu: Marka ülke olacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda, sağlıktan, ekonomiye, teknolojiye, spora kadar marka ülke olmaması için sebep yok" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da...

SPOR 13.11.2019, 20:21
Bakan Kasapoğlu: Marka ülke olacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda, sağlıktan, ekonomiye, teknolojiye, spora kadar marka ülke olmaması için sebep yok" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 17'nci Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılış törenine katıldı. Spor Bilimleri Derneği tarafından 'Spor Bilimlerinde Kalite ve Akreditasyon' sloganıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, 16 Kasım'da sona erecek kongreye 11'i yabancı 36 konuşmacı ile 998 bilim insanının katıldığını söyledi.
Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, sporun bireysel ve sosyal işlevlerinin ekonomiden sağlığa, medyaya kadar pek çok kesimi yakından ilgilendirdiğinden bahsetti. Spor yapıldığında hem ruhen hem bedenen sağlıklı olunduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkelerin sağlık harcamalarını ilgilendiren konu. Ruhen sağlıklı olmak başta kişinin kendisi olmak üzere topluma direkt katkı sağlayan konu. Bizler spora fiziksel ve teknik bir konu olmaktan öte çok boyutlu bir şekilde ekonomisi, pazarlamasının içeren bütüncül yaklaşımla değerlendirmeliyiz. Çok önceleri ülkemizde bütün branşlarda sporcu yetiştirme olanakları yoktu. Başta tesis imkansızlıkları olmak üzere gençlerimizi toplumumuzun tüm yaş gruplarını spora yönlendirme konusunda imkansızlıklar vardı. Bunlar sportif anlamda ülkemizin elini kolunu bağlayan noktadaydı. Gelinen süreç itibariyle nicel noktada tesis itibariyle sıkıntımız yok" diye konuştu.
"SPOR HAYATIN DOĞAL BİR PARCASI OLMALI"
Sporun tabana yayılması ve her yaş grubunun spor yapması için çalışmalar yapıldığını dile getiren Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi: "Sporun boş zamanlarda yapılan bir faaliyet olduğu algısı halen maalesef yaygın. Sporu hayatın doğal akışında yemek yemek, çalışmak gibi günün bir parçası haline getirmemiz lazım. Sporda başarının, spor ülkesi olmanın ve spor turizminde başarının yolu buradan geçiyor. Bu konu ailede başlıyor. Anne, baba başta olmak üzere öğretmenlerimiz okul öncesinden itibaren sporu aşılamalı, takibini de yapmalı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde ilkokul 3 ve 4'üncü sınıfta eğitim gören 1 milyon 200 bin öğrencinin yetenek taramasını gerçekleştirdik."
"SPOR MU, EĞİTİM Mİ İKİLEMİ"
Türkiye'de sporcu yetiştiren antrenör sayısını ve kalitesini artırmak gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, yüzme bilen insan sayısının da çoğalması için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Spor yapan toplum amaçladıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Eğitim mi spor mu ikileminde kalan sporcularımız var. Belli bir yıl emek sarf ediyor, ter döküyor, öyle bir sürece geliyor ki, eğitime mi spora mı devam edeyim diye ikileme düşüyor. Eğitime devam ettiğinde spor arka planda kalıyor. Spora devam ettiğinde eğitim kalıyor. Bu ikilemden kurtulmak için üniversite camiasıyla önemli işbirliği içindeyiz. Bu çalışmaların sonuna çok yakınız" dedi.
MARKA ÜLKE OLACAĞIZ
Türk bayrağını başarıyla dünyanın dört bir yanında göndere çeken sporcularla gurur duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Marka ülke olacağız. Türkiye'nin her alanda her alanda sağlıktan, ekonomiye, teknolojiye, spora kadar marka ülke olmaması için sebep yok. Gençliğimiz, imkanlarımız var.  Bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında göndere çektiren sporcularımızın başarıları, bizim en önemli sevinç kaynaklarımızdan biri. Bu başarıları artıracağız. Yarınların Türkiye'sini şekillendirecek gençlerimizde bu potansiyeli görüyorum" diye konuştu.
"YARIN İNŞALLAH İZLANDA'YA DERSİNİ SAHADA CENTİLMENCE VERECEĞİZ"
Türkiye A Milli Futbol Takımının yarın İzlanda ile oynayacağı maçı da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yarın milli takımımızın Euro 2020 yolunda önemli İzlanda maçı var. Fransa'yı, ülkemizde mağlup ettik, bu ilkti. Yarın İnşallah İzlanda'ya dersini sahada centilmence verdikten sonra Euro 2020'de bizi çok güzel süreç bekliyor" dedi. 
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Spor Bilimleri Derneği'nin eski başkanlarından  Prof. Dr. Sedat Muratlı'ya Türk sporuna hizmetinden dolayı onur plaketi verdi. Kongrenin açılış töreni mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu'nun salona gelişi
- Salondan detay
- Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
- Prof. Dr. Sedat Muratlı'ya plaket verilmesi

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