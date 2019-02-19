Bakan Kasapoğlu İzmir'de panele katıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

RADYO ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen, "Sporla Kal, Güvende Kal Projesi" kapsamında, "Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız" panelinin dördüncüsü bugün İzmir'de yapıldı. Konak'taki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Milli Okçu Mete Gazoz, Milli Cimnastikçiler Demet Mutlu ve İbrahim Çolak, Göztepeli Milli Futbolcu Yasin Öztekin, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeki Yüncü, RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ve Posta Gazetecisi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen konuşmacı olarak katıldı. Programın sunumunu spor spikeri Ersin Düzen gerçekleştirdi.

Panelde yaptığı konuşmada uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Spor, uyuşturucu illetini önlemek açısından çok önemli bir araç. Bizleri zihnen ve bedenen sağlıklı tutuyor. Spor yapan insan az hasta oluyor. Bu sağlık harcamaları açısından da önemli. Uyuşturucu çok sinsi bir konu. Gençler dost çevrenizi iyi seçin. Aileler evlatlarımızı iyi takip edelim. Çareyi yanlış yerde aramasın gençlerimiz. Toplumun hiçbir evladını hiçbir illete teslim etmemek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'ye çok önemli tesisler kazandırdıklarını kaybeden Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimizi boş bırakmayalım. Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın Projesi çok ilgi gördü. Tesislerimizi 7-24 gençlerimizin hizmetine açtık. Gece yarısı da spor yapabilirsiniz. İlk etapta 5 adet olan Gençlik Merkezi sayımız 300'ü buldu. Hedefimiz 500 merkeze ulaşmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Panelden görüntü

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

- İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Bakan Kasapoğlu'ndan detay

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()



(FOTOĞRAFLI)