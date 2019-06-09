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Bakan Kasapoğlu: İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah

"Sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra yapabiliyorsunuz" Olgucan KALKAN / KONYA () - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,...

Bakan Kasapoğlu: İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah

"Sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra yapabiliyorsunuz"

Olgucan KALKAN / KONYA () - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Milli takımımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa'yı yendi. Çok büyük bir başarıya imza attı. Başta oyuncularımızı, hocamızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah. Çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.
"SIRTINIZDA AY YILDIZ, GÖĞSÜNÜZDE İNANÇ OLDUKTAN SONRA YAPABİLİYORSUNUZ"
Fransa'nın güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "1 milyar Euro'yu aşkın Fransa'nın bütçesi var. Sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyorsunuz. İnşallah başarılarla hep birlikte her branşta yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu son olarak, "Futbolcularımızla kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da gayet inançlılar, gayet motiveler. İzlanda maçında da heyecanla, coşkuyla millet olarak destekleyeceğiz ve başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

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