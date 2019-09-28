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Bakan Kasapoğlu: Her iki takımı da tebrik ediyorum
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, derbide gösterdiği mücadele...
SPOR 28.09.2019, 22:38
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'in 6'ncı haftasında golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu, derbide gösterdiği mücadele için iki takımı da tebrik ederek, "Stadyumda bugün 51.663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. Birçok ülkede de bu derbi canlı yayınlandı. Çekişmeli bir mücadeleydi ama gol olmadı. Ezeli rekabet, ebedi dostluk amacımız bu, sporun ruhu da budur. Spora, futbola katkıda bulunan iki güzide kulübümüze teşekkür ediyorum ve her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi.
Bakan Kasapoğlu, derbide gösterdiği mücadele için iki takımı da tebrik ederek, "Stadyumda bugün 51.663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. Birçok ülkede de bu derbi canlı yayınlandı. Çekişmeli bir mücadeleydi ama gol olmadı. Ezeli rekabet, ebedi dostluk amacımız bu, sporun ruhu da budur. Spora, futbola katkıda bulunan iki güzide kulübümüze teşekkür ediyorum ve her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum" dedi.
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