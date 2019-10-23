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Bakan Kasapoğlu, Galatasaray HDI Sigorta'yı tebrik etti
İSTANBUL,() - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta’yı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Voleybolda Spor...
SPOR 23.10.2019, 22:47
İSTANBUL,() -
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta’yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybolseverlere keyifli ve rekabeti yüksek bir karşılaşma izletti. Mücadelenin sonunda Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik ediyorum. Sahada, Türk voleybolunun iki güzide kulübünün centilmence ve fair play ruhuna yakışır şekilde mücadele etmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum“.
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