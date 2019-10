Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i kabul etti

ERCAN ATA / ANKARA,() -

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik’e verdiği destek paylaşımı nedeniyle, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Saint Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i makamında kabul etti. Bakan Kasapoğlu, Barış Pınarı Hareketı'nda mücadele eden Mehmetçik'e muzafferiyet dileğinde bulunarak, "İnsanlığın esenliği ve barışı için çalışan bir süreç var. Rabbim kötülüklere karşı tüm askerlerimizi, kahraman ordumuzu korusun" dedi.

"KASAPOĞLU: ONUN YAŞADIĞI SÜRECİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Cenk Enver Şahin'in, Almanya'da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyleyen Kasapoğlu, "Onun yaşadığı süreci hepimiz biliyoruz. Ülkemizin sınırdaki harekatı vesilesiyle esenlik getirme amaçlı yapılan operasyon çerçevesinde, askerlerimize gönülden olan selamını, sevgisini ileten o sembolik selamı başka yere yorumlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu açıkçası üzücü olduğu kadar da utandırıcı bir durum" diye konuştu.

"TERÖR SADECE TÜRKİYE'NİN SORUNU DEĞİL"

Terörün sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bizim ülke olarak amacımız, başta bölgenin ve insanlığın esenliği, ülkemizi, insanlığı tehdit eden unsurlara karşı bölgenin arındırılması. Burada mücadele ederken sade ülkemizi, sınırları değil, bütün ülkelerin hukukunu koruyoruz. Terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu süreci başka yönlere çekmek isteyenler terör eylemleriyle karşılaştığında biz daima onların destekçisi olduk, onların acısını samimiyetle paylaştık. Terörün her türlüsüne karşı iş birliğine, küresel çaplı mücadeleye de hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Gerek diğer sporcularımızın gerek Enver Cenk kardeşimizin hareketini takdire şayan buluyorum. Çünkü sporcularımızın yaptıkları bu paylaşım, dünkü Fransa maçında futbolcularımızın asker selamı, gayet samimi, içten bir sevgiyi, empatiyi, masumiyeti, mazlumlara ve barışa olan mesajı ortaya koyuyor. Bu manada hem Enver Cenk arkadaşımızı hem de diğer sporcularımızı linç etmek isteyenlerin kendilerini sorgulamalarını ve bu çerçevede yaptıkları davranışların, verdikleri mesajların hiçbir şekilde hukuka, demokrasiye ve özellikle spor ahlakına sığmadığını ifade etmek istiyorum".

"ENVER CENK ŞAHİN'İN YANINDAYIZ"

Tüm sporcuların yanlarında olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Enver Cenk'in bu davranışı bir hakareti, suçu ortaya koyan bir davranış değil. Onu sırf bu davranışı vesilesiyle linç edenler, sportif yaşamı noktasında kariyerini bölmek isteyenler çok ciddi bir şekilde haksızlığı ortaya koyuyorlar. Biz kendisinin yanındayız. Bundan sonraki süreçte tüm imkanlarımızla kapılarımızın da gönül kaplarımızın da açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu günleri tarih yazıyor. Herkesin yaptığı hareket, söylediği ifadeler tarihe birer not olarak geçiyor. Gerek Enver Cenk arkadaşımız, gerek diğer sporcularımız tarihin sayfalarında şanla şerefle anılacak. Haksızlık yapanlar, ısrarla gerçeklere karşı gözlerini kapatanlar da hafızalarda utanç vesilesi olarak yer alacak. Bu süreçte Türkiye'den yana olmanın, vicdandan, hukuktan ve merhametten yana olmak olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda liderliğini sürdüren A Milli Takım'ı da tebrik ederek, "İlk kez bir elemenin bitiminin çok öncesinde kendi konumumuzu şampiyonaya katılma noktasında garantilemeye çok yakınız. Bu anlamda ruh, mücadele takdire şayan. 7 maçın 6'sını kazandık. Grubun lideri olarak şampiyonaya katılacak olma ihtimalimiz uzak bir ihtimal değil. Bu da önemli bir ayrıcalık olacak." şeklinde konuştu.

Diğer branşlarda da önemli başarıların yakalandığına işaret eden Kasapoğlu, "Spor açısından çok bereketli bir süreci yaşıyoruz. Cimnastik, kadınlar boks ve diğer branşlardaki arkadaşlarımız göğsümüzü kabartıyor. Bunlar daha büyük başarıların müjdecisi. Bu ülkenin her alanda olduğu gibi spordaki çıtasını da çok daha yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

ENVER CENK ŞAHİN: "MİLLETİMİZİN MESAJLARI GURUR VERİCİ"

Enver Cenk Şahin ise kendini destekleyenlere teşekkür ederek, şunları söyledi, "Benim açımdan zor bir süreç oldu. Ülkemizdeki insanların, bakanımız, birçok kulübümüz, eski başkanımız Göksel Gümüşdağ olsun herkesin desteği oldu. Çok yardımcı oluyorlar. Milletimizin internet üzerinden vermiş olduğu mesaj gurur, onur verici. Zor bir süreçti ama üstesinden geleceğiz. Biz zor zamanlarda ülke olarak kenetlenen bir ülkeyiz. Bu süreci de atlatırız. İnşallah askerlerimiz açısından da sağlık bir şekilde gidip, dönmek nasip olur. Burada olmak da onur verici".

Enver Cenk, talebi doğrultusunda bireysel çalışmalarını yapabilmek adına tesislerini kendisine açan Medipol Başakşehir'e de teşekkür etti.

