Bakan Kasapoğlu down sendromlu sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası turnuvalarda derece alan down sendromlu milli sporcular ile biraraya geldi.



Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla tek tek ilgilenerek, bir süre sohbet etti. Kabulde, Finlandiya'nın Tampera kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda şampiyon olan Kadın Masa Tenisi Takımı ile gülle atmada dünya rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu olan Ali Topaloğlu, gülle atmada ve disk atmada Avrupa Şampiyonu, 100 metre, cirit atma, uzun atlama ve 400 metrede 2'nci olarak toplamda 6 madalya kazanan Dilara Çevik, cirit atmada Avrupa 2'ncisi olan Münevvere Yılmaz ve Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nda 3'üncü olan Futsal Milli Takımı oyuncuları hazır bulundu.



"SİZİN İÇİN NE YAPSAK AZ"



Geçen sene Kasım ayında üçüncülük kupasıyla geri dönen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Özel sporcular bizim için her zaman ayrı bir yerde. Bu yüzden sizlere özel bir desteğimiz söz konusu. Ben ve arkadaşlarım çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaların ardından gelen başarılar bizleri gururlandırıyor. Sizler için ne yapsak az" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na madalya ve kupalarını takdim eden milli sporcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.