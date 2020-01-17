Bakan Kasapoğlu: Bu çalıştay toplandık bitti değil, bir başlangıç olacak

"Çok bereketli, verimli, keyifli programlar gerçekleştirdik"

"Türk sporu için el ele, omuza omuza, gönül gönüle vereceğiz"

"İnadına daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız"

"Daha güçlü yapıları teşkil ederek geleceğe yürüyeceğiz"

"Daha geniş kapsamlı buluşmalarda bir araya gelmeye devam edeceğiz"

Ercan ATA - Celal ATALAY / ANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çalıştay toplandık bitti değil, bir başlangıç olacak. Neyin başlangıcı olacak; Yeni atılımların, yeni gelişmelerin, yeni bir takım açılımların başlangıcı olacak" dedi.

13 Ocak’ta başlayan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı bugün sona erdi. Çalıştayda kapanış konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aile ortamında nasıl olması gerekiyorsa biz de ona yakışır şekilde son güne geldik” diyerek şunları söyledi:

“Başlamak bitirmek ve süreci devam ettirmek önemli. Sizler gibi yol arkadaşı herkese nasip olmaz. Bu vesileyle bu güzel tabloda emeğe alın teri döken tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız dün 2019 yılını tüm yönleriyle; bunula birlikte son 18 yılı halkımıza milletimize güzel bir sunumla aktardı. Burada gördük ki ülkemizin her alanda sanayisiyle, ekonomisiyle, ulaşımıyla, sağlığıyla, turizmiyle, sporuyla şahlanışını tekrar görmüş olduk. Bizler de inşallah sonraki süreçte yeni devrimlere yeni şahlanışlara birlikte yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Bu 5 günlük çalıştayda gördüğümüz heyecan, karşılaştığımız güzel birliktelik, kardeşlik, dostluk tablosu, inanç bunu gösteriyor. Bu manada bu önemli program umutlarımızı tazelediği gibi yolumuzun ne kadar anlamlı olduğunu bu önemli yolda büyük hedeflere birlikte ulaşma noktasındaki inancın, azmin, kararlılığın da ne kadar diri olduğunu bizlere gösterdi."

"ÇOK BEREKETLİ, VERİMLİ, KEYİFLİ PROGRAMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Kasapoğlu, "Bu toplantıda sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi, meselelerimizi enine boyuna tartışacağımızı, kimsenin eteğinde taş bırakmamasını söyledik. Dolu dolu geçen, enine boyuna, derinlemesine tartışmaların, konuşmaların, fikir alışverişlerinin yer aldığı tüm oturumların çok bereketli, verimli, keyifli programlar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"BU ÇALIŞTAY TOPLANDIK BİTTİ DEĞİL, BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Tüm konuların konuşulduğuna vurgu yapan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştık, tüm federasyonları sadece birkaç popüler branş değil, tüm konuları konuştuk. Futboluyla, hentboluyla, voleyboluyla, satrancıyla, cimnastiğiyle herkesin konusunu masaya yatırdık. Sportif mali anlamda nasıl olması, neler var, tablo nedir, nasıl olması gerekiyor, bunları konuştuk, çalıştık. Şunu da belirttik; bu çalıştay toplandık bitti değil, bir başlangıç olacak. Neyin başlangıcı olacak; Yeni atılımların, yeni gelişmelerin, yeni bir takım açılımların başlangıcı olacak. Söz verdiğimiz gibi bu çalıştayın çıktılarıyla, inşallah ben önümüzdeki hafta tüm moderatörlerle bir araya geleceğim. Oturumların sonuçlarını konuşacağız, tartışacağız ve önümüzdeki süreçte halkımızla kamuoyumuzla sonuçları paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"TÜRK SPORU İÇİN EL ELE, OMUZA OMUZA, GÖNÜL GÖNÜLE VERECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri kabul etti. Bilgi arz ettik. Hem kendilerini hem meclisimizi sonuçlarla ilgili ve sonraki süreçle ilgili bilgilendireceğiz. Amacımız, bu ülkenin tüm imkanlarını ve en büyük imkanı, varlığı olan gençlerimizi, yarınlara çok daha güçlü hazırlamak. Ben sizlerden buradaki dinamizminizi, inancınızı ve ümit var oluşunuzu her daim diri tutmanızı istirham ediyorum. Sizlere ihtiyacımız var . Bu yolu sizlerle yürüyeceğiz. Ne dedik; Türk sporu için el ele, omuz omuza, gönül gönüle vereceğiz. Bu güçlü tabloyu daha da güçlü hale getireceğiz. Amacımız daha iyiye ulaşmak. Onun da iyisine ulaşmak ve en iyisine hep birlikte ulaşmak. Gayemiz bu. O nedenle dün Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol, gördüğümüz manzara bu. En iyiye, en güzele adanmış bir ekibin varlığını bizlere gösteriyor. 18 yılda gerçekleşen devrimler, açılımlar, atılımlar, inanmışlık, adanmışlık olmadan bu işin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. 18 yıl önceki adanmışlık, dinamizm ve inanç gördüğümüz güzel tablo, bu inancın, bu adanmışlığın hep var olacağını bizlere müjdeledi. Sizlere şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

"İNADINA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Özellikle gençlerimizi her alanda güçlü yarınlara birlikte taşımalıyız" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bunun için her daim daha fazla çalışmak, her gün daha yukarılara çıta, hedef koymak gerekiyor. Elbette bazen önümüze engeller çıkacak, moralimizi bozan gelişmeler olacak. Ama bizler hiçbir zaman azmimizi, motivasyonumuzu azaltmayacağız. İnadına daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi inadına daha sıkı tutacağız. Kenetleneceğiz. 2 ay önce spor turizmi çalıştayı gerçekleştirdik. Ülkemizin çıtasını daha yukarı koyma açısından iyi bir açılım. Her yanı nimetlerle dolu bir ülkemiz var hamdolsun. Tesis yatırımlarımızın 18 yılda geldiği nokta, tüm doğal güzellikleri, insan kaynağını bir araya getirdiğimizde, spor turizmi açısından da bizlerin çok daha yukarılarda olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu noktada yine siz değerli kulüplerimiz, federasyonlarımız, sporcularımıza, gençlerimize ve bakanlığımıza; çok kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha çok çalışacağız, hazırlıklı olalım. Fazla mesai harcayacağız, milletimizi, camiamızı daha mutlu kılmak yolunda daha çok alın teri dökeceğiz" diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ YAPILARI TEŞKİL EDEREK GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"

"İnanıyorum ki meclisimizin gündeminde olan ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’ ile bizlerin de destekleriyle meclisimiz tarafından gündeme alınacaktır" diyen Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Budan sonraki süreçte sistem anlayışıyla, profesyonellik anlayışıyla, gerek kulüplerde, gerek federasyonlarda hesap verebilir, şeffaf, liyakat bazlı bir yönetim anlayışıyla bu çıtayı daha yükseklere taşıyacağız. Gençlerimizin 2019 yılında gösterdiği performans hepimizi yarınlar adına umutlandıran bir grafiği ortaya koydu. İnşallah olimpiyat sürecinde irtibatımızı idari anlamda, finansal anlamda sizleri daha güçlü kılarak daha sistematik ve daha güçlü yapıları teşkil ederek geleceğe yürüyeceğiz. Bizim hep birlikte ortak bir gayemiz var. Bu şanlı milletin ay yıldızlı bayrağını hep yükseklerde şanıyla dalgalandırmak. Tesis eksiklerimizi hızlıca gidereceğiz. İnsan odaklı spor politikamızı insana yatırımı bundan sonra daha çok gündeme alacağız. Bunun için kulüplerimiz, federasyonlarımız, spor camiamızın her ferdi bizler için çok önemli. Üretilecek her proje, gelecek her öneri bizler için çok anlamlı. İtirazlarınız ve eleştirileriniz çok kıymetli. Nitelikli, güçlü yarınların küresel rekabet dünyasında çok daha anlamlı bir şekilde ülkemizi temsil edecek gençleri yetiştirmek hepimizin sorumluluğu ve boynun borcu. Bu anlamlı görevi taşımak herkese nasip olmaz."

"DAHA GENİŞ KAPSAMLI BULUŞMALARDA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu son olarak da "Sporun ruhuna uygun bir atmosferi hep birlikte yaşadık" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Sporunun kardeşlik, dostluk ve birleştirici anlayışını hep birlikte hissettik. Bu güzel buluşma bugün itibari ile nihayete erecek. Ama bundan sonraki buluşmalarımızda daha geniş kapsamlı buluşmalarda bir araya gelmeye devam edeceğiz. Konuşmaya gönül bağımız güçlendirmeye devam edeceğiz. Çalıştayımızın sonuçlarının milletimiz ve spor camiamız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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