Bakan Kasapoğlu: "Biz gençlerimize güveniyoruz, onlar da bize güvensin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapacağı açıklanan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Bakan Osman Aşkın Bak'tan görevini teslim aldı.

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlarken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Allah hayırlı eylesin. Şüphesiz her şey onun ol demesiyle oluyor. Milletimize, gençliğimize, çocuklarımıza saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer bakanıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu vesileyle, daha önceki bakanlarımızı da saygıyla yad ediyorum. Büyük sorumluluk gerektiren bu şerefli vazifeye beni layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum. Daima desteğinizi göreceğimiz için bahtiyarız Sayın Bakanım. Şahsen çok şanslı olduğumu düşünüyorum, bundan önceki görevim esnasında, Değerli Bakanım Osman Aşkın Bak ile birlikte çalışma imkanı buldum. Onunla birlikte Türkiye'nin her noktasında çok güzel eserler inşa ettik, güzel aktiviteler düzenledik. İnşallah bu hizmet yarışında yorulmadan koşmaya devam edeceğiz."

"BU HİZMET YARIŞINDA DEVRALDIĞIM BAYRAĞI DAHA İLERİ TAŞIMA GAYRETİNDE OLACAĞIM"

Büyük bir heyecan yaşadığını belirten Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm yöneticileri ve çalışanları da bu heyecanı yaşamışlardır. Tüm bakanlık teşkilatımız ve spor dünyamız gibi ben de sayın bakanımızı çok sevdim, çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın yorulmak bilmeyen tarzını, Gençlik ve Spor Bakanlığına yansıtan bakanımızdan çok şey öğrendim. Bakanlığım süresince de inşallah öğrenme sürecim devam edecek. Devir teslim törenleri, önemli törenlerdir. Bizlere hayatın anlamını hatırlatır bu törenler. Bir emanetin, bir sorumluluğun devir teslimidir. Rabbimin izniyle, bu hizmet yarışında devraldığım bayrağı daha ileri taşıma gayretinde olacağım. Türkiye demek gençlik demek. 23 milyon çocuğumuz, 13 milyon gencimiz var. Gençlerimizin beklentileri, rüyaları için, tüm varlığımızla çalışacağız. Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi, Cumhuriyet tarihimizin en genç kabinesi oldu. Hayatını gençliğe ve spora adayan Cumhurbaşkanımızın enerjisini de ilave ettiğimizde, biz bunu gençliğe hizmet için büyük bir imkan olarak görüyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Onlar da bize güvensinler, inansınlar. Onlardan ricam, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı kendilerinin bakanlığı olarak, ihtiyaç ve taleplerinin ilk yeri olarak bilsinler. Düşünceleriyle, eleştirileriyle bize lütfen yol göstersinler. Elbette spor dünyası da, hizmet etmek bahtiyarlığına eriştiğimiz bir camia. İnşallah spor üzerinden, sporun gücü terörü, yenecektir, sporun gücü kötülükleri yok eder mantığıyla devam edeceğiz. Gençlerimizle birlikte, spor dünyamızı da sevgiyle selamlıyorum. Rabbim hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN BAK: "HER ZAMAN KASAPOĞLU'NUN YANINDA OLACAĞIM"

Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ise Mehmet Kasapoğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletirken, "Türkiye'de yeni bir sistem var, bu sistemin birinci Cumhurbaşkanı da dün görevine başladı. Ben inanıyorum ki bu sistemle birlikte ülkemiz şahlanacak. Bu süreçte yeni kabinedeki arkadaşlarımız iyi işler yapacaklar. Bunlardan birisi de Sayın Mehmet Kasapoğlu. Bir ağabeyi olarak, kendisinin yanında olacağım. Tüm Gençlik ve Spor Bakanlığı camiasına haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben helal ediyorum. Yine sporun içerisinde olacağız ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdi Rize Milletvekili olarak Meclis'te görev yapacağım. Sporun gelişmesi için gerekli şeyleri yapacağız. Hayırlı olsun, yolunuz açık olsun Sayın Bakanım" diye konuştu.

