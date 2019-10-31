Bakan Kasapoğlu, 29 Ekim Spor Etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluştu

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Karapürçek Stadı'nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun birleştirici yönüne vurgu yaparak, Cumhuriyet Bayramı'mızı dün kutladık. Bugün de Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümündeki bu şenlikte sizlerle beraberiz dedi.

Sporun birleştiren, dönüştüren ve güçlendiren ruhunun Altındağ'da daha ileriye gitmesinin kendileri için sevindirici olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Bu güzel programın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi de ayrıca önemli. Bu çerçevede Altındağ Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum diye konuştu.

YETERİ KADAR TESİS YOKSA, TESİSLERİ ARTIRACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Altındağ ilçesi sınırları içinde bulunduğunu ve komşu olduklarını vurgulayarak, öğrencileri Bakanlığa davet eden Bakan Kasapoğlu, O yüzden Altındağ'ın gençleri ve sportif yüzleri bizim için önemli. Bundan sonra daha sık beraber olacağız. Yeteri kadar tesis yoksa, tesisleri artıracağız. Sizler, sporu hayatınızın bir parçası yapmak için daha çok çalışacaksınız. Çünkü Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. Sizlerle beraber yaşatacağız. Bu yüzden sizin daha fazla okumanız lazım. Kendinizi geleceğe daha iyi hazırlamanız lazım. Gençler anlaştık mı şeklinde konuştu.

SPOR BİR HAYAT MESELESİ

Sporun herkes için önemli bir yönünün olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Spor hepimiz için önemli. Sporun bir hayat meselesi ve bir hayat tarzı olması, hepimizin ortak amaçlarından bir tanesi. Sporun boş zamanlarda yapılacak bir faaliyet olmasını istemiyoruz. Her birimizin sporu gündemimizin bir parçası olarak almamız lazım. Okullarımız, öğrencilerimiz, sportif başarı açısından, sağlıklı bir toplum olmamız açısından çalışılması gereken alanlar. Biz sadece bu coğrafyanın değil, tüm mazlumların umuduyuz. Bu gücü sizler taşıyacaksınız ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karapürçek Stadı'na öğrencilerle Türk bayrağı sallayarak, çocuklara eşlik etti. Engelli öğrencilerin yarışının startını veren Kasapoğlu, sonrasında da onların madalyalarını takarak, parkurları gezdi ve yarışları takip etti.