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Bakan Kasapoğlu: 2020 Tokyo'dan umudumuz büyük

SPOR 21.01.2020, 16:52
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Bakan Kasapoğlu: 2020 Tokyo'dan umudumuz büyük

Nesrin AYDIN YALDIZ - Harun ÖZALP/ANKARA, () - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, “2020 Tokyo’da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz” dedi.
Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nın açılış töreni yapıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Kasapoğlu, şunları kaydetti:
“Bugün burada geleceğin yıldızları, geleceğin şampiyonları var. Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. Biz; siz değerli gençlerimiz ve sporcularımızla gurur duyuyoruz, gurur duyacağız. Pazar günü Antalya’da haltercilerimizle beraberdik. Atletizmde çalışan sporcularımızla ve satranççı gençlerimizle beraberdik. Bugün tekvandoya gönül vermiş, tekvando için hem ülkemizde hem uluslararası alanda çalışan, alın teri döken ve milletimiz adına büyük ümit beslediğimiz değerli sporcularımızla beraberiz. Ve inşallah Federasyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 2020 Tokyo’da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz.”
“2019 YILINDA PEK ÇOK BAŞARI YAŞADIK”
Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını sportif anlamda başarılı geçirdiklerini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, kendilerinin spora ve sporcuya verdiği değeri hepimiz biliyoruz, sadece sözde değil, icraatlarıyla büyükşehir belediye başkanlığından itibaren gerek sportif yatırımlar gerek sporcuya verilen önem hepimizin malumu, inşallah bundan sonraki süreçte de sporun her branşıyla, sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüplerimizle, bu yolda yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki 2019 yılında pek çok başarıyı hep birlikte yaşadık, hep birlikte gururlandık, hep birlikte sevindik ve inşallah bu başarıları 2020’de Tokyo’da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız” şeklinde konuştu.
“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Birçok branştan sporcuyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Ümidimiz 2020 Tokyo ve sonrasında her branştan sporcularımızla yarınların güçlü Türkiye’sine, her alanda zirveye oynayan Türkiye’ye katkı sağlamak, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak. Amacımız bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta spor kulüplerimiz ve federasyonlarımızla birlikteydik. Kulüp ve federasyonlarımızın meselelerini masaya yatırdık. Elbette sıkıntılar var ama bunları aşmak, bunlara çözüm üretmek hepimizin görevi, hepimizin misyonu. Bu manada ben yarınlarımız adına emek veren, çaba veren, dertlenen herkese müteşekkirim. Bakın burada bugün Devlet Denetleme Kurulu Başkanımız var, belediye başkanlarımız var, kulüplerimizden ve federasyonlarımızdan temsilciler var. Bir camia olarak bir aradayız. Bu birlik beraberlik tablosu çok önemli. Beni hafta sonu satrançta gördüğüm manzara çok mutlu etti. Ailelerle birlikte binlerce sporcumuzu görmek. Spor, topyekûn gerçekleşen bir olay. Bu başarı bir ve beraber olarak yakalanacak bir hedeftir. O yüzden sporumuz ve sporumuzun tabana yayılması adına milletimizin, toplumumuzun her gün bu bilincini daha iyi kararlara taşıması, bu şuuru daha güçlü kılması çok ama çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlerimizin, sporcularımızın ve sporcuyu önemseyen ailelerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törenin ardından dereceye giren sporculara madalyalarını vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları
- Metin Şahin’in açıklamaları
- Madalya töreninden görüntüler
- Detaylar

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