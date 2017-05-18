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Bakan Çağatay Kılıç'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İSTANBUL,() - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı 19 Mayıs mesajı şöyle: ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün,...

Bakan Çağatay Kılıç'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İSTANBUL,() - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı 19 Mayıs mesajı şöyle: ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşları ve milli mücadele kahramanları ile birlikte bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmasının üzerinden tam 98 yıl geçti. 
Samsun'daki bu meşalenin ışığında başlayan kutlu yürüyüş, Ankara'da 1923'te Cumhuriyetimizin kurulması ile hedefe varmıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir ihanet ve darbe girişimi yaşanan ülkemizde, gençlerimiz, sınırları kanla çizilmiş kutlu emanete direnişin en ön safında yer almak suretiyle sahip çıkmıştır. Gençlere olan inanç ve güvenimiz, 16 Nisan'da onları TBMM'ye götüren yasa teklifi ile sembolleşmiştir. Böylece; Cumhuriyetin emanetçisi tayin ettiğiniz yükselen yeni nesil, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın destekleri ve aziz milletimizin teveccühü ile Gazi Meclisimizin çatısı altında hedeflerini gerçeğe dönüştürme imkânına sahip olmuştur. 98 yıl önce başlattığı bağımsızlık mücadelesi neticesinde bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızın Türk gençliği şahsında tüm milletimize kutlu olmasını diliyorum.''

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