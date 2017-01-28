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Bakan Çağatay Kılıç 'Karbeyaz' ile buluştu

 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin resmi maskotu Karbeyaz ile bir araya geldi. 11-18 Şubat...

Bakan Çağatay Kılıç 'Karbeyaz' ile buluştu

 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin resmi maskotu Karbeyaz ile bir araya geldi.

11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak organizasyon öncesi gerçekleşen buluşma keyifli ve neşeli anlara sahne olurken, Bakan Çağatay Kılıç, Karbeyaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Çağatay Kılıç, buluşma sonrası resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Erzurum'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin maskotu 'Karbeyaz'ı misafir ettik. Sevimli maskotumuz, Geleceğin olimpiyat şampiyonlarının mücadele edeceği EYOF 2017 Erzurum'a büyük bir heyecan ve renk katacak."

Karbeyaz çocuklara ulaşıyor

EYOF 2017 Erzurum'un resmi maskotunun ismini sosyal medyada yapılan oylama sonucu halk "Karbeyaz" olarak belirlemişti. Festivalin renkli yüzü Karbeyaz sadece sportif faaliyetlerde değil, organizasyon kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk projelerinde de yerini alıyor.

EYOF 2017 Erzurum için organizasyon anlamında her türlü hazırlıklar devam ederken, sosyal sorumluluk projesi "Şampiyon Ol" birinci yarıyıl öğrenim sürecinde kentin çocuklarına ulaştı ve Karbeyaz da projenin renkli yüzü oldu.

Öğrencileri okullarında ziyaret eden Şampiyon Ol ekibi ve Karbeyaz, yarıyılın son okul günü minik şampiyonları yalnız bırakmayarak karne heyecanlarına ortak oldu. Geleceğin şampiyon adayları karnelerini Karbeyaz'ın elinden aldı.

ANKARA / (fotoğraflı)

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