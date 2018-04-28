Bakan Bak'tan Rizespor ve Ankaragücü'ne tebrik

ANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1'inci Lig 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1'inci Lig 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından bitime bir hafta kala şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor'u kutluyorum. Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'un şampiyonluğunda emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve yeşil mavili camiayı tebrik ediyorum. Çaykur Rizespor'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum. Spor Toto 1'inci Lig'i bitime bir hafta kala ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek 6 sezon aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü'nü de kutluyorum. Sarı lacivertli kulübün başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Başkent ekibine Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."