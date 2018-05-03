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Bakan Bak'tan milli güreşçilere tebrik

ANKARA,() Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın 3 bronz madalya kazanan milli kadın güreşçileri tebrik etti. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş...

Bakan Bak'tan milli güreşçilere tebrik

ANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın 3 bronz madalya kazanan milli kadın güreşçileri tebrik etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde 76 kiloda Yasemin Adar ve 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak altın madalya kazanırken, 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bedia Gün,  68 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi
''Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak ile bronz madalya kazanan sporcularımız Evin Demirhan, Bedia Gün ve Buse Tosun'u kutluyorum. Kadın güreşçilerimiz kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Madalya kazanan güreşçilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."

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