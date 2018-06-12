Bakan Bak: "Sporun gücü terörü yenecektir" (2)

İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spora önem verdiklerini söyleyerek, "Şu anda dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke Türkiye. Gençler size düşen kahvelere değil sahalara gelmek ve bu ülkenin bayrağını bütün dünyaya yaymak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve içinde 44 gençlik kulübü barındıran Argıncık Amatör Spor Kompleksi açılışı törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı katıldı.

ÖZHASEKİ: "GENÇLER İÇİN GÜZEL BİR KOMPLEKS YAPILDI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gençler için çok güzel bir kompleks yapıldı. Benim belediye başkanlığım dönemimde Kayserispor’a, amatör spora ve kollarına gereken desteği verdik. Şimdide Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu günlerde Türkiye’nin istiklalini, istikbalini ve beka meselesini konuşuyoruz. Güneydoğu da 3 yıl süren çukur eylemleri ile 23 vilayetini koparıp bir terör devleti oluşturmak isteyenler ile bir savaş veriyoruz. Şehirlerimiz, ilçelerimiz ve dağlarımız temizlendi. 2018 yılında PKK’ya en son katılım 45 kişiye düşmüş. Eskiden binlerceydi. O katillerden 5 bin kişiyi öldürün, 6 bin kişi dağa çıkıyordu" dedi.

BAK: “BÖYLE BİR TESİS AVRUPADA BİLE YOK”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Harika bir tesis yapılmış. Bizim zamanımızda bu tesisler yoktu. Böyle bir tesis Avrupa’da bile yok. Amatör kulüplerinin yöneticileri birer kahramandır. Onlar şehrin gençlerini kötü alışkanlıktan korumaktadır. Gençler; sizlere sunulan bu hizmetleri iyi değerlendirin. Sizlerden; Avrupa, dünya olimpiyat şampiyonluğu istiyoruz. Biz de Gençlik ve Spor bakanlığı olarak amatör spor kulüplerine 75 milyon lira dağıtıyoruz. Hep birlikte bu ülkenin gençlerini uyuşturucudan uzak tutacağız. Şu anda dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke Türkiye. Gençler size düşen kahvelere değil sahalara gelmek ve bu ülkenin bayrağını bütün dünyaya yaymak. Bunun için burası gibi tesislere gelin. Bu tesislerde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

MALZEMEYİ ALAN KAÇTI

Argıncık sahasında amatör spor kulüplerine verilmek üzere getirilen spor malzemeleri yağan yağmur nedeniyle tören beklenmeden dağıtıldı.

Dolu ve yağmur yağışı yüzünden dışarıda yapılması planlanan tören içeriye alındı. Yağmur altında dağıtılması gereken malzemeler tören beklemeden dağıtıldı. Yağan yağmur ve ıslak zemin nedeniyle zorluk çeken amatör spor kulüp yetkilileri ve sporcuları malzemelerini alarak kulüp tesislerine götürdüler.

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