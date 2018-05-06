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Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti

ANKARA,() Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 bronz madalya kazanan milli güreşçileri kutladı. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda...

Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti

ANKARA,()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın ve 2 bronz madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ve 74 kiloda Soner Demirtaş altın madalya kazanırken, 92 kiloda milli sporcu Serdar Böke ve 61 kiloda Recep Topal ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Milli sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül ve Soner Demirtaş'ı ile bronz madalya kazanan sporcularımız Serdar Böke ve Recep Topal'ı tebrik ediyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

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