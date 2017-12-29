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Bakan Bak, Güneysu'da gençlik merkezi temeli attı

Aytekin KALENDER - Selçuk BAŞAR RİZE, () GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapılacak gençlik merkezinin temelini attı. Güneysu ilçe merkezindeki inşaat...

Bakan Bak, Güneysu'da gençlik merkezi temeli attı

Aytekin KALENDER - Selçuk BAŞAR RİZE, () GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapılacak gençlik merkezinin temelini attı.
Güneysu ilçe merkezindeki inşaat alanının yanında yapılan temel atma törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Milletvekilleri Hasan Karal, Hikmet Ayar, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ak Parti İl Başkanı Muhammed Avcı, Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün,  Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ve davetliler katıldı.
Temel atma töreninde konuşan Bakan Bak, Rize ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay içerisinde dünyada gelişen olayları yöneten ve yürüten bir konumda olduğunu da kaydeden Bakan Bak şunları söyledi:
“ABD Başkanının aldığı bir kararla Kudüs’te önemli bir süreç başladı. Cumhurbaşkanımız bunun ardından İslam Birliği Teşkilatı'nı toplayarak doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu kararını çıkarttı. Daha sonra Birleşmiş Milletler toplantısında 128 ülkenin de desteğiyle bu kararı onaylatmış oldu. Dünya beşten büyüktür sözünü tüm dünyaya gösterdi. Bu duruşu ile dünyaya mesaj veren bu toprakların ve Potomya’nın evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı saygıyla selamlıyorum"  Konuşmanın ardından gençlik merkezinin temeli atıldı.

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