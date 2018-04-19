Bakan Bak, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti

İSTANBUL,() -

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda ilk maçta 90-68 mağlup ettiği İtalya'nın Reyer takımına 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, 2009 yılından sonra bir kez daha Eurocup'u kazanarak bu kupayı 2. kez müzesine götüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olarak ülkemize uluslararası arenada bir başarı daha kazandıran Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten kutluyorum. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başarısı bizleri gururlandırdı ve büyük bir sevinç yaşattı. Şampiyonlukta emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum."

