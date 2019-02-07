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Bahçeşehirli Türkiye şampiyonlarından müdürlere ziyaret

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()- Kastamonu’da 16-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen Liselerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi hem bayanlar hem de erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlar,...

Bahçeşehirli Türkiye şampiyonlarından müdürlere ziyaret

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

Kastamonu’da 16-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen Liselerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi hem bayanlar hem de erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlar, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Kalyon'u ziyaret etti.
Türkiye'de ilk defa iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren sporcular, Yalova'nın gururu oldular. Yalova Acar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Acar, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu sporcuları ve antrenörleri Bayramali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili, Yalova Kredi Yurtlar Kurumu Şube Müdürü Mehmet Kalyon'u makamlarında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kalyon, Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonu Genç Bayan ve Genç Erkek takımı sporcuları Ece Haraç, Çiğdem Köse, Aybala Koçal, Gözde Göksal, Tugay Şirzat Yılmaz, Bilal Selim Tok, Yücel Ocak, Ekin Toprak ve Özgün Göksal'ı, onları yetiştiren ailelerini, antrenörlerini ve Yalova Acar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Acar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını dilediler ve ardından sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdiler.

(FOTOĞRAFLI)

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