Bahçeşehir Koleji yeniden Süper Lig'de 

İstanbul

2017-2018 sezonunda kurulan ve Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü play off finallerinde kaybettiği Süper Lig'de oynama şansını yeniden yakaladı.

Türkiye Basketbol Ligi'ni ikinci bitirerek ilk senesinde elde ettiği bu başarıları karşılıksız kalmayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Eskişehir Basket Spor Kulübü'nün lig haklarından vazgeçmesiyle tekrar Süper Lig'e yükselme şansını elde etti.

Geçtiğimiz sezon kurulmasına rağmen iddialı olan ve sempati kazanan Bahçeşehir, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en renkli, en dinamik ve en genç taraftarlarına sahip olan kulüplerin başında geliyor.