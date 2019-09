Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü'nde yeni transferler için imza günü düzenlendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'ta bulunan kampüsünde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Ömer Yücel, Kurucu Başkan Hüseyin Yücel, genel sekreter ve genel menajer Alpaslan Aydın ile basketbolcular Doğan Şanlı, Mangok Mathiang, Jajuan Johnson, Hadi Özdemir, Can Altıntığ, Abdülkadir Gülşen, Cameron Clark, Sean Armand ve Altan Erol katıldı.

Sakatlıksız bir sezon dileyen Kurucu Başkan Hüseyin Yücel, "Öncelikle tüm takımlara kazasız belasız bir sezon geçirmelerini dilerim. Fair-play içinde bir sezon izletirler. Bu sene Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci senemiz. 3 yıllık bir spor kulübüyüz. Basketbol camiasından bu 2 yıl içinde çok güzel dönüşler aldık, sempatik bir takım haline geldik" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ FINAL FOUR"

Güçlü bir takım kurduklarını ifade eden Hüseyin Yücel, "Farklı farklı milletlerden 9 yeni oyuncumuz var. Güçlü bir takım kurduk. Bu kadroya ben kurucu başkan olarak inanıyorum, umarım zevkli güzel maçlar izleyecekler. Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci sezonumuzda Avrupa parkelerinde olacağız. Bu bizim için büyük bir gurur. Türkiye'yi Eurocup'ta temsil etme şerefine nail olduk. Turnuva Ekim ayında başlayacak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi başarılar yakalama hedeflerimiz var. Final Four hedefliyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin maçlarının ulusal kanallarda yayınlanması için girişimlerde bulunduklarını belirten Hüseyin Yücel, "Türkiye'de ne yazık ki Eurocup maçları bir ulusal televizyondan yayınlanmıyor. Basketbolun sevilmesi için geçen sene sosyal medyadan olsun birçok yerden aktiviteler yaptık. Bu sene de yapacağız. Maçlarımızı ulusal televizyonlarda izletmek için ulusal kanallar ile görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız gençleri sporun içine çekmek, basketbolu sevdirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR ALTYAPIMIZ VAR"

Altyapıya verdikleri öneme de dikkat çeken Yücel, "Çok güçlü bir altyapımız var. A takımdan önce, kurulurken biz altyapılara önem verdik. 24 ilde altyapı seçmeleri yaptık. Sadece kendi okulumuz değil hangi ilçe ve illerde isek bütün öğrencilere kapımızı açtık. 2019-2020 sezon başlangıcında 620'ye yakın altyapı oyuncumuz var. Bu sayıyı yakın zamanda 3 bine ulaştırmak amacımız var" dedi.

"HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR TAKIM OLMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Herkesin gurur duyacağı bir takım olmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Hüseyin Yücel şöyle konuştu:

"Basketbol Süper Ligi'nde ekonomik zorluklardan dolayı ligden çekilmek zorunda olan takımlar olduğunu biliyoruz. Bizim ilk amacımız sportif başarıdan önce bu takımın sürdürülebilir olmasını sağlamak. En az 10-15 yıl sürecek, herkesin gurur duyacağı bir takım olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

BAHÇEŞEHİR BASKETBOL KULÜBÜ BAŞKANI ÖMER YÜCEL: BU TAKIM BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Bahceşehir Koleji Basketbol Takımı'na verdikleri öneme vurgu yapan Kulüp Başkanı Ömer Yücel ise "Bu takım bizim gözbebeğimiz. 3 sene önce kurulduk. Geçen seneki gibi bu sene de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu bir kulüp takımı değil, Bahçeşehir Koleji bizi destekliyor. Türkiye'de bulunan tüm spor kulüpleri içinde en profesyonel yönetilen kulüplerden biri bizizdir diye düşünüyorum. Genel sekreterim, teknik heyet ve koç Stefano Dedas'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İÇ SAHA MAÇLARIMIZI AKATLAR'DA OYNAYACAĞIZ"

Takımın bu sezon iç saha maçlarını Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar'da bulunan spor salonunda oynayacağını söyleyen Ömer Yücel, "Bizim takımımız deplasmana istediğimiz sayıda taraftar ile gidebilsek 3 bin-5 bin taraftarımız orada bulunacak. Bu sene maçlarımızı Akatlar Spor Salonu'nda yapacağız. Beşiktaş ile aramızda bulunan kardeşlik var. Bayan basketbol takımına sponsorluk yapıyoruz. Sahada oyuncularımız mücadele ederken asla fair-play ve centilmenlikten ödün vermeyeceğiz. Fair-play ve centilmenlik bizim için çok önemli. Bu sene aynı zamanda Eurocup'ta mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda Bahçeşehir Basketbol Spor Kulübü, basketbol camiasına imzasını atacak. Bizi izlemeye devam edin, keyifli, güzel maçlar izleyeceksiniz" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Yücel'in açıklamaları

- Ömer Yücel'in açıklamaları

- İmza töreninden görüntüler

- Detaylar