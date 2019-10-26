Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

İSTANBUL /

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1

TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu 2, Williams 20, Phillip 14, Barış Ermiş 4, Muhsin Yaşar 14

1. Periyot: 12-25

Devre: 34-50

3. Periyot: 59-68

5 faulle çıkanlar: 37.20 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 39.42 Johnson (Başakşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-85 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 5. maçında da yenildi.