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Bahçeşehir Koleji: 85 - Afyon Belediyespor: 75

İSTANBUL,() -  SALON: Caferağa HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ergin Sarı, Önder Yılmaz  BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Yiğitcan Turna (14), Dixon (8), Hakan Yapar (23), White (21), Kerem Özkan (6), Ahmet Fatih Cantitiz (4), Evren Büker (2), Ümit Sonkol...

Bahçeşehir Koleji: 85 - Afyon Belediyespor: 75

İSTANBUL,() - 

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ergin Sarı, Önder Yılmaz 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Yiğitcan Turna (14), Dixon (8), Hakan Yapar (23), White (21), Kerem Özkan (6), Ahmet Fatih Cantitiz (4), Evren Büker (2), Ümit Sonkol (1), Kerem Gönlüm (6)
AFYON BELEDİYESPOR: Pullen (18), İbrahim Yıldırım (9), Altan Erol (10), Hadi Özdemir (10), Hagins (8), Cevher Özer (15), Ogün Sevinç (5), Serkan Menteşe
1. PERİYOT: 24-27
DEVRE: 46-44
3. PERİYOT: 61-66
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.06 Kerem Özkan (Bahçeşehir Koleji)

Türkiye Basketbol 1'inci Ligi Play-Off final serisi üçüncü karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 85-75 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.
3 galibiyet alan takımın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkacağı seride, dördüncü maç 1 Haziran Cuma günü Caferağa Spor Salonu'nda 14:00'te oynanacak.
 

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