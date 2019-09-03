Bağcılarlı milli sporcular Fransa’da şampiyon oldu

FRANSA’DA düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Turnuvası’nda Türkiye adına yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli milli sporcuları, şampiyon olarak yurda döndü. Bağcılarlı milli sporculardan Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazanırken Zeynep Acet ikinci, Hamza Doğan ise üçüncülüğü elde etti.

28 – 31 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te Dünya Para Atletizm Grand Prix turnuvası gerçekleşti. 14 kişilik Türk Milli takımının kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü’nden Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan yer aldı. Ömer Cantay’ın antrenörlük yaptığı 4 sporcu, Charlety Stadyumu’nda zorlu geçen müsabakalarda rakiplerine karşı ter döktü.

Tekerlekli sandalye atletizm branşında 400 metre T53 kategorisindeki koşuda Hamide Doğangün altın madalya kazanırken onu takip eden Zeynep Acet de igümüş madalyanın sahibi oldu.

Zübeyde Süpürgeci de 400 metre T54 kategorisinde şampiyon oldu. F46 gülle atma branşında ise Hamza Doğan üçüncü olarak gümüş madalyayı elde etti. Milli sporcular bu başarılarıyla Kasım ayında Dubai’de yapılacak dünya şampiyonası öncesi moral toplamış oldu.

“GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINI GÖRDÜKÇE GELECEĞE OLUN UMUDUMUZ ARTIYOR”

Fransa’dan şampiyon olarak dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençlerimizin başarılarını gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor. İnanıyorum ki Avrupa’da tarih yazan engellilerimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da bu başarılarını sürdürecekler” diye konuştu.