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Bağcılarlı engelli basketçiler Antalya’ya fark attı

İSTANBUL,() - TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Antalya Büyükşehir Belediye Asat Takımını 74-65 yendi. Play Off müsabakalarında maçları farklı skorlarla...

Bağcılarlı engelli basketçiler Antalya’ya fark attı

İSTANBUL,() - TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Antalya Büyükşehir Belediye Asat Takımını 74-65 yendi.
Play Off müsabakalarında maçları farklı skorlarla kazanıp namağlup şampiyon olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne çıkan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, başarısını devam ettiriyor. Yükselen bir grafik çizen Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 19'uncu haftasındaki maçında Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat takımıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Antalya karşısında iyi bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım, taraftarlardan da büyük alkış aldı. İlk yarısı 39-29 sonuçlanan müsabakanın ikinci yarısı ise çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Üç çeyrekte de oyunu önde götüren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı mücadele avantajını korudu ve müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.
"ADIMIZI ÜST SIRALARA YAZDIRAN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"
Süper Lig’deki başarılı maçlar sonucunda 8'inci sıraya yükselen Bağcılar Belediyesi, önümüzdeki hafta Kardemir Karabükspor Bedensel Engelli Basketbol Takımı'yla karşılaşacak.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılarından dolayı engelli basketbol takımını tebrik etti. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının sahada gösterdiği mücadele ile gurur duyduklarını belirten Çağırıcı, "Takımımız son maçında 9 sayı fark atarak yüzümüzü güldüren bir başarıya imza attı. Aldığı galibiyetlerle adımızı üst sıralara yazdıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı önümüzdeki diğer maçlarda da göstereceklerine inanıyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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