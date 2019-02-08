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Bağcılar’dan 7 sporcu Türkiye Kung Fu şampiyonu oldu

İSTANBUL, () – İKİ binin üzerinde sporcunun katıldığı ‘Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’ndan Bağcılar Belediyesi şampiyon olarak döndü. 14 sporcudan 7’si birincilik, 4’ü ikincilik ve 3’ü de üçüncülük elde etti. Türkiye...

Bağcılar’dan 7 sporcu Türkiye Kung Fu şampiyonu oldu

İSTANBUL, () – İKİ binin üzerinde sporcunun katıldığı ‘Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’ndan Bağcılar Belediyesi şampiyon olarak döndü. 14 sporcudan 7’si birincilik, 4’ü ikincilik ve 3’ü de üçüncülük elde etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 26 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Antalya Kapalı Spor Salonunda Türkiye Wushu Şampiyonası düzenlendi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinden 2 bin sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi de 14 sporcuyla yerini aldı.

7 ALTIN, 4 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ MADALYA KAZANDILAR

10 gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Zorlu ancak heyecanlı geçen mücadeleler sonucunda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları büyük başarı elde etti. 14 sporcudan 7’si birincilik, 4’ü ikincilik ve 3’ü de üçüncülük elde etti. Dereceye giren sporcuların, Wushu Milli Takımı'nın kadrosuna alınacağı belirtildi.

Turnuvadan madalyalarla dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Binlerce sporcu arasından rakiplerini yenerek adlarını şampiyonların arasına yazdıran çocuklarımızı tebrik ediyorum. Avrupa’da çıkacakları müsabakalarda da başarılar diliyorum” dedi.

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