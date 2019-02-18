Bağcılar'da yüzme yarışması

İSTANBUL,() - BAĞCILAR Belediyesi 7-14 yaş grubundaki çocukları yüzmeye teşvik etmek için 3’üncü yüzme yarışması düzenledi.

Bağcılar Belediyesi'ne ait 8 kapalı yüzme havuzunda eğitim alan 617 sporcu katıldı. Yaklaşık bir ay süren elemeler sonucunda kız ve erkek gruplarından 168 öğrenci finale kaldı. Göztepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen yarışmada, 4 kategoride kulaç atan 168 sporcudan dereceye giren 24'ü altınla ödüllendirildi. Müsabaka sonucunda her kategoride 1’inci 2’nci ve 3’üncü olan 12 kız ve 12 erkek toplam 24 sporcu altınla ödüllendirildi. Diğer finalistlere ise yüzücü gözlüğü ve bone verildi.

“ANNE BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Programın özel konuğu Türkiye Yüzme Federasyon Başkan Vekili Selçuk Demirel yarışma sonrası yaptığı açıklamada anne ve babalara uyarılarda bulundu. Ailelere büyük görevler düştüğünü aktaran Demirel, "Çocuklarına rol model olabilmeleri için kendilerinin de bu sporun içinde kalmasını ve hatta yarışmacı olarak yer almasını istiyorum. 80-90 yaşında yarışan sporcularımız var onları gören gençlerimiz geleceğe dönük olarak onarı rol model alıyor. Bu durum çocuklar için çok önemli ve mutluluk verici oluyor. 3 senedir bu güzel projeyi hayata geçiren Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya ve tüm ekibini de tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

FİNALLERDE DERECE YAPAN VE ÖDÜL KAZANAN SPORCULAR

7-8 Yaş Minik Kızlar kategorisinde birinciliği,Ece Alkan , ikinciliği Zülal Kır ve üçüncülüğü iseZeynep Çalık aldı.

7-8 Yaş Minik Erkekler kategorisinde birinciliğiCanberk Alışkan, ikinciliği Ömer Dirtcanve üçüncülüğü ise Yusuf Efe Dönmez aldı.

9-10 Yaş Yıldızlar kız kategorisinde ise birinci Melis Kiremit, ikinci Ecrin Kaplan ve üçüncü iseAzra Bekşen oldu.

9-10 Yaş Yıldız erkek kategorisinde ise birinci Celil Eren Uyan, ikinci Mustafa Efe Çakırve üçüncü ise Mustafa Yusuf Özkan oldu.

11-12 Yaş Genç Yıldızlar Kız kategorisinde ise birinci Zeynep Serra İnal, ikinci Kayra Aylin Koç ve üçüncü ise Ayşe Naz Büyükgündüz oldu.

11-12 Yaş Genç Yıldızlar Erkek kategorisinde ise birinci Türker İnam, ikinci Muhammed Emre Develive üçüncü ise Bora Kadı oldu.

13-14 Yaş Genç Kızlar kategorisinde birinci Merve Çiftçi, ikinci Elif Berru Öztürk ve üçüncü ise Ayşe Ceren Taşkıran oldu.

13-14 Yaş Genç Erkekler kategorisinde birinciHüseyin Görkem Nar, ikinci Bünyamin Kılıçarslan ve üçüncü ise Emre Kaya oldu.