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Bağcılar Belediyesi-Galatasaray:82-69

İSTANBUL, () - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 82-69'luk skorla yendi. Tekerlekli...

Bağcılar Belediyesi-Galatasaray:82-69

İSTANBUL, () - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 82-69'luk skorla yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadelesini sürdüren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu hafta Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi’nde Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı ağırladı. Mücadelenin ilk periyoduna Ertaç Ercan’ın başarılı atışlarıyla önde giren Bağcılarlı basketçiler, ilk yarıyı 40-24 önde tamamladı. İkinci yarıya da yine hızlı başlayan Bağcılarlı başarılı basketçiler maçı baştan sona önde götürdü. Son periyoda da 64-45 gibi farklı bir skorla giren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, maçtan 82-62 galip ayrılmasını bildi. Ertaç Ercan, müsabakayı 25 sayı ile tamamladı.

“BAŞKAN ÇAĞIRICI’YA HEDİYE EDİYORUZ”

Takım Koçu Emrah Elban, daha önce de Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı yendiklerini hatırlatarak, “Bu galibiyetimizi de bizleri asla yalnız bırakmayan, her zaman destek veren Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı’ya hediye ediyoruz. İnşallah, bu başarılı performansımızı sürdürerek Bağcılar’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

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