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Bafetimbi Gomis taraftarlarla buluştu

"Trabzonspor maçından 3 puan alacağız" Serhan TÜRK - İSTANBUL,() Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününde sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu.  Saat...

Bafetimbi Gomis taraftarlarla buluştu

"Trabzonspor maçından 3 puan alacağız"

Serhan TÜRK - İSTANBUL,()

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Aslantepe GSStore'da düzenlenen imza gününde sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu. 
Saat 15.00'te başlayan imza günü, taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle 2 saati aşkın bir sürede tamamlandı. Gomis 1500'den fazla Galatasaray ürünü imzalarken, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.
Çocuklara ve tekerlekli sandalye ile imza gününe gelen taraftarlara özel ilgi gösteren Fransız golcü, bazı taraftarlarla da Fransızca konuştu. İmza günü süresince Bafetimbi Gomis ile özdeşleşen Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' şarkısı çalındı.
GOMIS: "TRABZONSPOR MAÇINDAN 3 PUAN ALACAĞIZ"
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis, taraftarlarla bir araya gelmesinden ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Onlar sezon boyunca bize inanılmaz sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla yanıt vermek istedik" dedi.
Trabzonspor maçına değinen Gomis, "Önemli bir maç. Trabzon'daki maçta iyi bir sonuç alamamıştık. Kendimize güveniyoruz. 3 puan alacağız ve son 8 final maçını en iyi şekilde geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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