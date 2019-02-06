Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya 

İSTANBUL,()

Milli badmintoncu Özge Bayrak, İran'da düzenlenen Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Olimpiyat Eleme Kota Puan Turnuvası olan 28'nci İran Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası, İran'ın Tahran şehrinde devam ediyor.

32 ülkeden 235 badmintoncunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada, 2016 Rio Olimpiyatları Sporcusu Özge Bayrak, ilk turda Portekizli rakibi Sonia Goncalves'i 2-0, ikinci turda Ukranyalı rakibi Maria Ulitina'yı 2-0, çeyrek finalde ise Endoznezyalı rakibi Bening Sri Rahayu'yu 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Endonezyalı rakibi Choirunnisa Choirunnisa'ya 2-1 mağlup olarak müsabakayı 3'üncü olarak tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

2018 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu Çift Kadınlar Kategorisi Milli Takım Sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, ilk turda İranlı rakipleri Nazanin Bashiri-Nastaran Karami'yi 2-0, çeyrek finalde Endonezyalı rakipleri Febby Valencia Dwijayanti Gani-Rayhan Vania Salsabila'yı 2-0, yarı finalde de Hindistanlı rakipleri Pooja Dandu-Sanjana Santosh'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldiler. Sporcular yarın finalde ise Endonezyalı rakipleri Nita Violina & Putri Syaikah ile karşı karşıya gelecekler.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, kazanılan madalya ile ilgili, "Yılın ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşıyoruz ve devamını temenni ediyoruz. Milli takım sporcumuz Özge Bayrak'a ülkemize ve bayrağımıza yaşattığı bu gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir diğer gurur tablomuz ise yarın final müsabakalarında Ay Yıldızlı bayrağımız için mücadele verecek olan milli takım sporcularımız Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin içindir. Sporcularımıza yarınki final müsabakalarında başarılar diliyorum. Badminton Milli Takım Sporcularımıza, bu imkânları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

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