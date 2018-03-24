Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

Badmintonda milliler 2020 Olimpiyat kotası için Finlandiya'ya gidiyor

Ercan ATA - ANKARA/ Finlandiya'nın 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Vantaa şehrinde yapılacak olan Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası'nda Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil edecek Badminton Milli Takımı bellli oldu. Turnuvada...

Badmintonda milliler 2020 Olimpiyat kotası için Finlandiya'ya gidiyor

Ercan ATA - ANKARA/

Finlandiya'nın 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Vantaa şehrinde yapılacak olan Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası'nda Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil edecek Badminton Milli Takımı bellli oldu.
Turnuvada Tek Erkeklerde Emre Lale, Muhammed Ali Kurt, Tek Kadınlarda Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Çift Kadınlarda Nazlı Can İnci, Bengisu Erçetin ve Ebru Yazgan ile Büşra Ünlü Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, ''2020 Olimpiyatlarına puan veren müsabakalardan olması nedeniyle Finlandiya da yapılacak Olimpiyat kota müsabakası bizim için çok önemli. Şuan Tek Kadınlarda Neslihan Yiğit 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota almış durumda. Tek Erkeklerde ise Emre Lale kota almak için mücadele ediyor. Yine Çift Bayanlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan inci (Erzincan Türk Telekom) kota alma yolunda şuan Dünya sıralamasında en üst sırada olan sporcularımız olarak öne çıkmışlardır.
Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314