Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

Badmintonda kota mücadelesi Avrupa Oyunları'nda devam edecek

Belarus'ta başlayan Avrupa Oyunları'nda 4 Türk milli badmintoncu madalya mücadelesi verecek. Belarus'un başkenti Minsk'te başlayan 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi badminton branşında tek erkeklerde Emre Lale, tek kadınlarda Neslihan...

Badmintonda kota mücadelesi Avrupa Oyunları'nda devam edecek
Belarus'ta başlayan Avrupa Oyunları'nda 4 Türk milli badmintoncu madalya mücadelesi verecek.
Belarus'un başkenti Minsk'te başlayan 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi badminton branşında tek erkeklerde Emre Lale, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci temsil ediyor. Oyunlarda, tek erkekler kategorisinde 31 ülkeden 32 sporcu, tek kadınlarda 31 ülkeden 32 sporcu, çift kadınlarda ise 16 ülkeden 16 çift sporcu yarışacak.
Emre Lale A grubunda Danimarka, Almanya ve Macaristanlı rakipleriyle; Neslihan Yiğit G grubunda Bulgaristan, Ukrayna ve Estonyalı rakipleriyle; Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ise D grubunda Almanya, Çekya ve Hollandalı rakipleri ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Badminton branşı için oyunlarda alınacak dereceler, 2020 Tokyo Olimpiyatları sıralama puanı olarak katkı sağlayacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328