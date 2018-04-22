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Badmintonda Cemre Fere'den gümüş madalya

İSTANBUL / 2020 Tokyo Olimpiyatı'nın kota puan müsabakalarından Hellas International 2018 Future Series Badminton Turnuvası 19-22 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'ın Sidirokastro şehrinde yapıldı. 3 gün süren turnuvada ülkemizi Milli...

Badmintonda Cemre Fere'den gümüş madalya

İSTANBUL /

2020 Tokyo Olimpiyatı'nın kota puan müsabakalarından Hellas International 2018 Future Series Badminton Turnuvası 19-22 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'ın Sidirokastro şehrinde yapıldı. 3 gün süren turnuvada ülkemizi Milli Badmintoncu Cemre Fere temsil etti.
Cemre Fere; Tek Kadınlar kategorisinde sırasıyla Moldovalı rakibi Vlada Gynga, Romanyalı rakibi Sonia Ratili, Bulgar rakibi Mariya Mitsova, Rus rakibi Anastasia Semenova'yı mağlup etti. Finalde ise Taylanlı rakibi Porntip Buranaprasertsuk'a mağlup olarak turnuvayı 2'nci sırada tamamladı. Tek Kadınlar kategorisin 2.'si olan Cemre Fere, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik de yaptığı açıklamada, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

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