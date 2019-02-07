Badmintonda 2 gümüş madalya

İSTANBUL,()

Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, İran'da düzenlenen Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası'nda gümüş madalya kazandılar.

04-07 Şubat tarihleri arasında İran'ın Tahran şehrinde gerçekleşen 28'inci İran Fajr Uluslararası Challenge Turnuvası sona erdi.

2018 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu, milli takım sporcuları Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, ilk turda İranlı rakipleri Nazanin Bashiri-Nastaran Karami'yi 2-0, çeyrek finalde Endonezyalı rakipleri Febby Valencia Dwijayanti Gani-Rayhan Vania Salsabila'yı 2-0, yarı finalde de Hindistanlı rakipleri Pooja Dandu-Sanjana Santosh'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldiler.

Finalde ise Endonezyalı rakipleri Nita Violina-Putri Syaikah'a 2-0 mağlup oldu. Erçetin ve İnci Çift Kadınlar Kategorisi 2'nci olarak gümüş madalya kazandılar.

Turnuvanın 3'üncü gününde 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak, yarı finalde ise Endonezyalı rakibi Choirunnisa Choirunnisa'ya 2-1 mağlup olarak müsabakayı 3'üncü olarak tamamlayarak ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Milli sporcularımız Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin'i ve antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu yıl içerisinde daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum ve milli badmintoncularımıza sonsuz güveniyorum. 20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde Avusturya Açık Badminton Turnuvasında yeniden Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil edecekler. Turnuvaya katılacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Milli takım sporcularımıza, bu imkânları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

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