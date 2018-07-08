Badmintonda 17 Yaş Türkiye Şampiyonası sona erdi

ANKARA /

Türkiye 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, 4-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapıldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 719 sporcu katıldı. Şampiyonada tekler kategorisinde ilk 3 derecesi alan sporcular ve çiftler kategorisinde ilk 2 derecesi alan sporcular; Ağustos ayında Sırbistan'da gerçekleşecek olan 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Milli Takımımızı temsil etmeye hak kazandılar. Milli Takımda yer alan isimler ise şöyle;

Tek Erkekler; 1. Sezgin Kelebek, 2. Nurullah Saraç, 3. Hilmi can Şimşek, 3. Semih Gülmez

Tek Bayanlar; 1.Zeynep Akdeniz, 2. Ayşegül Yemişen, 3. Ceren Özdemir, 3. Ayça Özgür

Çift Erkekler; 1. Semih Baha Başakın ve Sezgin Kelebek, 2. Yunus Emre Karakaş ve Barış Özkan, 3. Semih Gülmez ve Orçun Öztürk, 3. Mete Kaan Uçan ve Batuhan Uğurlu

Çift Bayanlar; 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin, 2. Azime Serttaş ve Bahar Yavru, 3. Selen Özdemir ve Zeynep Akdeniz, 3. Gizem Ayna ve Ayça Hava

Karışık Çiftler; 1. Cansu Erçetin ve Semih Baha Başakın, 2. Yasemen Bektaş ve Taha Emirhan Budak, 3. Kerem Çınar ve Ayşegül Yemişen, 3. Hilmican Şimşek ve Ceren Özdemir

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Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

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