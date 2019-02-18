Badmintoncular dünya sıralaması için yarışıyor

İSTANBUL,()

Badminton Dünya sıralamasına puan veren, 2020 Tokyo Olimpiyat Kota Puan Müsabakası Avusturya Açık 2019 Badminton Turnuvası başlıyor.

20-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde yapılacak olan turnuva 'ya 37 ülkeden 385 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verecek.

Ay yıldızlı Badminton Milli Takım kadrosu Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Muhammed Ali Kurt, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Emre Lale, Özge Bayrak Serdar Koca ve Serhat Salım oluşuyor.

Antrenörleri Çağatay Taşdemir, Cengiz Özübir, M. Sıddık İsaoğlu 'da milli takım ile birlikte ülkemizi temsil edecek.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ,"Dünya sıralamasına yön veren olimpiyat kota puan turnuvaları Badminton Milli Takımımız için oldukça önem taşıyor. Bu önemli turnuvalarda bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayrağımızı gurur ile temsil edeceklerine inandığım Badminton Milli Takım sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)