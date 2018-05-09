Badminton Milli Takımı Slovenya'da

İSTANBUL /

2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Fz Forza Slovenia International 2018 Badminton Turnuvası'nda mücadele edecek Badminton Milli Takımı, şampiyonanın yapılacağı Slovenya'nın Medvode şehrine geldi.

10-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada 25 ülkeden 207 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi Tek Erkekler kategorisinde Muhammed Ali Kurt, Tek Kadınlar kategorisinde Özge Bayrak, Çift Kadınlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin ve Ebru Yazgan-Büşra Ünlü ikilisi temsil edecek.