Badminton Federasyonu ile KKTC arasında işbirliği protokolü

ANKARA, () - Badminton Federasyonu ile KKTC Badminton Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile KKTC Badminton Ferasyonu Başkanı Fırat Deniz’in imzası ile gerçekleştirilen protokol iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Protokole göre KKTC antrenör ve sporcularının gelişmesi için seminerler ve kurslar düzenlenmesi, hakemlerin görevleri, malzeme yardımı ve karşılıklı işbirliği konusunda maddeler yer alıyor.

ÖZMEKİK: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, protokolun önemine değinirken, 2004 yılından beri sürdürdükleri bu görev süresince KKTC Federasyon Başkanı Fırat Deniz ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti. KKTC Badminton Federasyonu’na her alanda destek olmaya çalıştıklarını da aktaran Özmekik, bundan sonra da desteklerinin artarak süreceğini ifade etti.

FIRAT DENİZ: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Badminton Federasyonu olarak çalışmalarına yoğun bir biçimde devam ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu ile kurmuş oldukları yakın ilişki ve diyaloğun neticesinde Kıbrıs’ta badminton sporunun geliştiğini belirterek, imzaladıkları protokolle işbirliğinin gelişerek artacağını belirtti. Deniz, konuşmasının sonunda Federasyon Başkanı Murat Özmekik’e Kıbrıs badmintonuna bugüne kadar verdiği ve vereceği destekten dolayı teşekkür etti.

