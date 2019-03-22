Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Altyapıyı 2024'e hazırlıyoruz

"2 milyon ek kaynak sağladık"

"Bütün kampları tesisimizde yapıyoruz"

ERCAN ATA - Nesrin Aydın / ANKARA,() - Spor Toto Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başladı. Türkiye Badminton Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu yer aldı. Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Murat Özmekik, "Türkiye Badminton Federasyonu, kendi tesisinde, kendi organizasyonlarını, Türkiye şampiyonalarını, uluslararası faaliyetlerini, milli takım kamplarını, olimpiyat hazırlık kamplarını, antrenör eğitimlerini, antrenör seminerlerini hatta mali genel kurul ve genel kurullarını kendi tesisinde yapan bir federasyon haline geldi" dedi.

"2 MİLYON EK KAYNAK SAĞLADIK"

4 milyon 400 bin TL olan bütçelerine 2 milyon da ek kaynak ve sponsorluk desteği eklediklerini ifade eden Başkan Özmekik, "Biz şu anda Spor Toto Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nı kendi tesisimizde yapıyoruz. Türkiye Şampiyonası'ndaki hakem, görevli, sporcu harcırahlarını kendi tesislerimizden gelen gelirlerle konaklama, yemekhane, spor mağazası gibi tamamen sıfıra mal ediyoruz. Yani kendi kendine yetebilen ve yurt içindeki faaliyetleri tabiri caizse kendi yağında kavrulan ve elde ettiği gelirlerle şampiyonalarını yapan bir federasyon haline geldik. Biz şu anda burada elde ettiğimiz gelirlerden ve özellikle Spor Toto'dan gelen gelirlerden geçen sene de 4 milyon 400 bin TL olan bütçemize, 2 milyon da ek kaynak ve sponsorluk desteği ekledik. Bu elde ettiğimiz geliri de özellikle altyapıda, 17-19 yaşta ve özellikle 2020 sürecinden sonra 2024 sürecinde hedef sporcularımızı tespit ederek, 200 tane sporcu tespit ettik ve bunlara yatırım yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KAMPLARI TESİSİMİZDE YAPIYORUZ"

Alt yapıda 2024 olimpiyatlarına hazırladıklarını belirten Özmekik, "Bunların arasında Türkiye sıralaması müsabakaları yapıyoruz. 4-7 Nisan'da, 5-7 Nisan'da, biri 17 yaş grubu Hırvatistan'a, 19 yaş grubu Çekya'ya gidecek. Avrupa sıralaması ve Dünya sıralamasına bu çocukları hazırlamış oluyoruz. Şu anda da altyapıyı 2024'e hazırlıyoruz ve aynı zamanda da bu sporcuları kendi tesisimizde altyapı eğitim kampları, gelişim kampları ve milli takım kampları yaparak da hazırlıyoruz" diye konuştu.

"TESİSLERDEN GÜNLÜK 400 SPORCU FAYDALANIYOR"

Her federasyonun kendi tesisi olmasını umut ettiğini belirten Murat Özmekik, "Şimdi bu tesisimizde özellikle Ankara'ya, Keçiören'e dönük. 300-400 sporcumuz günlük, sabah gelip akşama kadar burada eğitim alıyor. Bunun dışında biz Türkiye şampiyonalarımızı sürekli burada yapıyoruz. Milli takıma aday sporcularımızı da ekstra olarak bu yaş gruplarında mili takım seçmeleri ve milli takım kamplarına alarak daha fazla sporcuyu tesisimize kabul etmiş oluyoruz. Daha önceki yıllarda Ankara'da, Türkiye Şampiyonası yaptığımız zaman tribünler almıyordu, şu anda tribün kapasitemiz 700'ün üzerinde. Müsabakalar kafeteryamızdan izlenebiliyor, konaklama alanımızdan izlenebiliyor. Sporcu burada hem istirahatını yapıyor maçı geldiği zamanda maçına çıkıyor. Bu anlamda diğer federasyonlara göre şu anda çok büyük avantajlı durumdayız. Ben diğer federasyonların da her birinin kendi tesisinin olmasını ümit ediyorum. Bu bize nasip oldu, ben tabii ki buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve özellikle Spor Toto'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum bu tesisin yapımında vermiş oldukları desteklerden dolayı" dedi.

"2020 SÜRECİ TAMAMLANDI"

2024'te kota dışında madalya da düşündüklerini ifade eden Özmekik, "Şu anki sporcularımız zaten, Neslihan, Özge, Aliye, üçü de kotanın içerisinde ama en iyi olan gidecek. Yine tek erkeklerde Emre Lale şu anda 100'üncü sırada devam ediyor, biz inşallah onun da kota alması için uğraşıyoruz. Ancak bizim bununla beraber 2024'e yönelik çalışmalarımız var. Zehra Erdem, Avrupa Şampiyonu 17-19 yaşta. Büşra Ünlü, 15-17 yaşta Avrupa Şampiyonu, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci var. Bu sporcularımız 2024'te hatta kotanın dışında madalya için bile düşüneceğimiz sporcular. Biz şu anda özellikle 17 yaş, 19 yaş grubumuzu 2024 sürecine hazırlamak için seçmelere başladık. 2 yıl öncesinden, 1 buçuk yıl öncesinden başlamış oluyoruz ve inşallah daha fazla kotalarla 2024'e gideceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonasına da değinen başkan Özmekik,''Burada 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu var. Bütün olimpiyat havuzundaki sporcularımız da burada özellikle sordular biz katılmasak olur mu dediler. Yok katılacaksınız dedik. Çünkü; Türkiye Şampiyonası'nın ardından Türkiye sıralaması yapacağız burada en iyi sporcularımızı görmüş olacağız. İlk 16, ilk 32 bunlardan daha sonraki aylarda tekrar Türkiye sıralamasını devam edecek, ikinci ve üçüncü etap şeklinde ve yıl içerisinde sürekli bu sporcular kendi arasında sıralama müsabakası yapmış olacaklar. En iyiler kendilerini sürekli geliştirmek ve yenilmek zorunda kalacaklar" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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