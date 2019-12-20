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Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2019 yılında madalya sayımız yüzde yüz arttı

"Üç sporcuyla kotanın içindeyiz" "Alt yapıyı 2024'e hazırlıyoruz" "Kulüplere malzeme desteği sağlıyoruz" "Avrupa'da dikkat çekiyoruz" Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,() -  Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı...

SPOR 20.12.2019, 10:29
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2019 yılında madalya sayımız yüzde yüz arttı

"Üç sporcuyla kotanın içindeyiz"
"Alt yapıyı 2024'e hazırlıyoruz"
"Kulüplere malzeme desteği sağlıyoruz"
"Avrupa'da dikkat çekiyoruz"

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,() - 

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, badmintonda 2019 yılında elde edilen başarıları ve 2020 hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı. Özmekik, "2019 yılında madalya sayımızda yüzde 100 bir ilerleme gerçekleştirdik. 2020 yılında ise hedef öncelikle olimpiyatlara kota almak ve kota alan sporcularımızın başarılı olması" dedi. 
2019 yılında başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Murat Özmekik, "2019 yılında madalya sayımızda yüzde 100 bir ilerleme gerçekleştirdik. 2018 yılında 87 madalya almışken 2019 sonunda şu anda uluslararası gençler ve büyükler şampiyonası önümüzde olmasına rağmen 202 madalyaya ulaştık. Bu da çok önemli bir rakam. Kota puan müsabakalarında, Avrupa şampiyonalarında uluslararası gençlerde, 15 yaş grubu şampiyonalarda iyi bir başarı elde ettik. Mesela en son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'da çift erkekler ve çift kadınlarda Avrupa üçüncüsü olduk. Dolayısıyla madalya sayısı açısından yüzde 100'den fazla bir ilerleme kaydettik" diye konuştu. 
"ÜÇ SPORCUYLA KOTANIN İÇİNDEYİZ"
2020 Olimpiyatları'na kota yarışlarının devam ettiğini belirten Özmekik, "Bunların dışında kota müsabakalarımız vardı. Özellikle Neslihan Yiğit dünya sıralamasında 40'ın altına düştü ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi garantiledi. Bunun dışında Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak da kotanın içindeler. Ama 2020'nin mayıs ayında sıralamada hangisi öndeyse o gidecek. Erkeklerde Emre Lale şu an 109'uncu sırada. Sıralaması değişecek ama o tek erkeklerde biraz kotanın uzağında kaldı.  Ama matematiksel olarak şansı devam ediyor. 1 Mayıs 2020 tarihinde ilk 70'in altına düşebilirse onun da tek erkeklerde kota alma şansı devam ediyor. Şu ana kadar 2019 yılı sonunda 22 turnuvaya gitmiş 22 turnuvadan aldığı puanlarla şu anda 109-110'larda sıralaması" ifadelerini kullandı. 
"ALT YAPIYI 2024'E HAZIRLIYORUZ"
Başkan Özmekik, alt yapı konusunda çok önemli işler yapıldığını ifade ederek, "Kadınlarda ise Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ile kota şansımız devam ederken onlar gençlerde Avrupa Şampiyonu. Yaşları itibarıyla henüz gençler ve gittikleri turnuvalardan puan da alıyorlar. Ama gittikleri turnuvaları kategorileri çok önemli. Bizim kızlarımız iyi ama 2020 için yeterli değil onları 2024'e hazırlıyoruz" dedi.  
"KULÜPLERE MALZEME DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"
Aktif kulüp sayısının fazla olduğunu ve kulüplere destek konusunda her zaman yardımcı olduklarını söyleyen Özmekik, sözlerini şöyle sürdürdü : "350 civarında kulübe sahibiz. Bunların 150-200 tanesi sürekli müsabakalara gelenler. Biz de federasyon olarak özellikle kulüplere şöyle bir destek veriyoruz. Kulüplerin malzeme yükünü biz federasyon olarak karşılıyoruz. Türkiye Şampiyonası'na gelen ekiplere kulüplere malzeme desteği veriyoruz. En az malzeme desteği verdiğimiz kulübe bin iki bin liralık destek veriyoruz. Türkiye Şampiyonası'na gelen kulüplerin maliyetinden daha fazla bizim malzeme maliyetimiz var. Çünkü badminton raketi pahalı topu pahalı. Özellikle gençlik spor il müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak antrenörlerimiz rahatlatıyoruz."
"AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKİYORUZ"
Avrupa'da kazanılan başarılarla dikkat çektiklerini belirten Murat Özmekik, "2020 yılı hedefi öncelikle olimpiyatlara kota almak ve kota alan sporcularımızın başarılı olması. İyi bir alt yapıya sahibiz. Bu alt yapımızı uluslararası turnuvalara gerek otobüsle gerek uçakla çok yüksek sayılarda götürmeye çalışıyoruz. Puan müsabakalarına götürmeye çalışıyoruz ve katıldığımız turnuvaları 30-40 kişi gittiğimizde tabi bu Avrupa ülkelerindeki en büyük katılımı Türkiye olarak sağlamış oluyoruz. Bu Avrupa'da ses getiriyor. Türkiye'de 25 yıllık geçmişi olan bir branşın 15 yaşta 17 yaşta 19 yaşta Avrupa şampiyonu çıkartması büyüklerde Avrupa üçüncüsü çıkartması dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRK SPORCULARDA POTANSİYEL VAR"
Özmekik, devşirme oyuncular yerine Türk oyunculara güvendiklerini vurgulayarak, "Biz 2012 olimpiyat sürecinde iki tane Çinli getirmiştik. Onlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmadan önce bir sene turnuvaya göndermiştik. Talepleri ev araba oldu biz bunu karşılayamayız dedik ve gönderdik. Türk sporcularıyla bunu başarabiliriz Neslihan'la biz bunu 2012'de başardık. 2016'da Özge ile 2020 kota sürecinde de Neslihan, Özge ve Aliye üçü ile birlikte bu sürecin içindeyiz. Türk Sporcularında potansiyel var onları imkanları seferber etmek lazım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Murat Özmekik'in açıklamaları

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