Badminton'da Türkiye'yi temsil edecek lise takımları belli oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

Edirne'de gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise İstanbul Özel Okyanus Anadolu Lisesi, Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi Hindistan'da gerçekleştirilecek Liselerarası Badminton Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Edirne'de 16-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Badminton Gençler Türkiye Şampiyonası, erkeklerde Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise İstanbul Özel Okyanus Lisesi'nin şampiyonluğu ile tamamlandı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 190 sporcunun katıldığı şampiyona birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyona'nın son gününde, Türkiye'yi Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek takımlar belirlendi. Son gün maçlarında erkeklerde Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Demirtaş Mesleki Anadolu Teknik Lisesi'ni 5-0 yenerek birinci oldu. Kızlarda ise İstanbul Özel Beykent Okyanus Anadolu Lisesi, Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni 5-0 yenerek birinciliği kazandı. Bu sonuçlarla birlikte erkeklerde Bursa Tophane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, kızlarda ise İstanbul Özel Okyanus Anadolu Lisesi, Hindistan'ın Pune şehrinde 19-25 Nisan'da düzenlenecek Liselerarası Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Takımlar kupalarını son gün gerçekleştirilen maçların ardından törenle aldı.

"TÜRKİYE, BADMİNTON'DA İYİ DURUMDA"

Badminton'da Türkiye'nin dünya sıralamasında çok başarılı olduğunu belirten Türkiye Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Ramazan İmamoğlu, " Türkiye Badminton'da iyi durumda. Dünya 2'nciliği ve 3'ncülüğümüz var. Çok başarılıyız. İnşallah bu şampiyona sonunda Hindistan'da iyi bir sonuç alacağız" açıklamasını yaptı.

Görüntü Dökümü

-Müsabakalardan detaylar

-Sporculardan detaylar

-Karşılaşmaları izleyenler

-Maçlardan detaylar

- Ramazan İmamoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)



