Badminton 17 Yaş Milli Takımı'ndan 9 madalya

ANKARA/

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde gerçekleşen Hebar Uluslararası 17 Yaş Altı Açık Badminton Turnuvası bugün yapılan final maçları ile sona erdi. 13 ülkeden 95 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 kategoriden 20 madalya sahiplerini buldu. Milli Badmintoncular, Badminton Dünya ve Avrupa sıralamasına puan veren turnuvadan 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

4 gün süren müsabakalar sonucunda dereceye giren ve madalya kazanan badmintoncular şu şekilde:

Tek Erkekler kategorisinde; 1. Nurullah Saraç, 2. Hasan Berkay Günbaz

Tek Bayanlar kategorisinde; 3. Ayça Özgür

Çift Erkekler kategorisinde; 2. Nurullah Saraç-Hasan Berkay Günbaz

Çift Bayanlar kategorisinde; 1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Firdevs Karaaslan-Nurgül Yılmaz, 3. Behiye Bodur-Fadime Metin

Karışık Çiftler kategorisinde; 2. Abdulsamet Özdemir-Cansu Erçetin, 3. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, 5 kategoride de derece ve madalya kazanan badmintoncuları tebrik ederek onların badminton'un geleceği olduğunu vurguladı.

(FOTOĞRAFLI)