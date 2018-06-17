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Baba kız şampiyonlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'de MMA (Karma dövüş sanatları) ile grappling güreşte ulusal ve uluslararası alanda birçok derecesi bulunan 38 yaşındaki Hüseyin Karataş, 12 yaşındaki kızı Eylül'ü de kendisi gibi sporcu yetiştirdi....

Baba kız şampiyonlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'de MMA (Karma dövüş sanatları) ile grappling güreşte ulusal ve uluslararası alanda birçok derecesi bulunan 38 yaşındaki Hüseyin Karataş, 12 yaşındaki kızı Eylül'ü de kendisi gibi sporcu yetiştirdi. Elde ettikleri derecelerle ekim ayında Hollanda'da yapılacak K1 şampiyonasına davet edilen baba-kız, aynı turnuvada birlikte şampiyonluk için dövüşecek. Konak Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, aynı zamanda kendi açtığı Fox MMA Fight Club'da antrenmanlarını sürdüren 38 yaşındaki Hüseyin Karataş, katıldığı turnuvalarda dünya ikinciliği dahil onlarca madalya kazandı. Karataş'ın 5 yaşından bu yana eğittiği kızı Eylül de henüz 12 yaşında madalyalara ambargo koymaya başladı.  
Antalya Kemer'de 22-26 Mart 2017 tarihleri arasında yapılan WMMAF Dünya Şampiyonası'nda minikler artı 47 kilogramda şampiyon olan Eylül, 2015'te İzmir, 2016'da Ayvalık, 2017'de Yalova'da düzenlenen şampiyonalarda 3 Türkiye şampiyonluğu, muay thaide ise İzmir ikinciliği elde etti. Şimdiye kadar 16 madalya kazanan Buca Meşkure Şamlı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eylül, başarılarıyla yurtdışında dikkat çekti. Babasıyla birlikte ekim ayındaki K1 şampiyonasına davet edilen küçük sporcu, turnuvada minikler kategorisinde, Hüseyin Karataş ise ağır siklette maçlara çıkacak. Eylül'ün dövüş sanatlarında gelecek vaat ettiği belirten Hüseyin Karataş, şampiyonalara katılabilmek için sponsor arayışında olduklarını söyledi.

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